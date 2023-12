Ulm/Neu-Ulm

SWU ziehen ins Industriegebiet Donautal: Weg frei für das Einstein-Center?

Plus Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben 30.000 Quadratmeter erworben. Damit dürfte der Weg frei sein für das Einstein-Discovery-Center auf dem Gelände des "Glaspalast" an der Karlstraße.

Von Oliver Helmstädter

Das Industriegebiet im Ulmer Donautal gilt als voll. Doch für die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wurde noch ein Fleckchen gefunden. Wie Pressesprecher Sebastian Koch auf Nachfrage mitteilt, hat die Netz-Tochter ein Areal erworben.

Das Grundstück in der Maybachstraße 10 und in der Benzstraße umfasst mehr als 30.000 Quadratmeter - das ist grob in etwa so groß wie drei Fußballplätze. Der neue Standort wird voraussichtlich für sämtliche Bereiche der Netzgesellschaft sowie alle Bereiche des SWU-Anbieters von Internet- und Telefontarifen (SWU TeleNet) verwendet. Auch einen Namen gibt es schon "M10" passend zu anderen Adressen der SWU, etwa dem "K3" in der Karlstraße 3.

