SWU verlässt Neue Mitte: "Mobilitätszentrale" zieht in Bahnhof-Unterführung

Plus Die Stadtwerke verlassen das "trafitti" in der Neuen Straße und ziehen um. Der Ticket-Verkauf macht dort ebenfalls dicht. Dagegen formiert sich bereits Protest.

Von Oliver Helmstädter

Alles neu für die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm in der Neuen Straße. Das Service-Center in der Neuen Mitte in der Neuen Straße 79 wird im Februar geschlossen. Einher mit der Schließung des Service-Canter geht das Aus für den Kartenverkauf namens Ulmtickets. Die Fraktion der Freien Wähler im Ulmer Gemeinderat will das nicht hinnehmen.

Auch Ulm-Tickets, vom Betreiber der Ratiopharm-Arena geführt, zieht sich aus der Neuen Mitte zurück. Foto: Oliver Helmstädter

Die FW-Fraktionsgemeinschaft im Ulmer Gemeinderat wendet sich schriftlich deswegen an OB Gunter Czisch. "Mit Bedauern stellen wir jedoch fest, dass auch Ulmtickets aus der Neuen Mitte ausziehen wird und es dadurch keine Möglichkeiten mehr gibt in Ulm ausgedruckte Karten für Veranstaltungen in der Ratiopharm Arena zu erwerben." Die Fraktion möchte nicht hinnehmen, dass Menschen, die keine Möglichkeit haben online Tickets zu kaufen oder eine persönliche Beratung wünschen, zukünftig gezwungen sind, nach Neu-Ulm zur Ratiopharm Arena zu fahren. Wörtlich heiß es: "Wir schlagen deshalb vor eine Ulmtickets Verkaufsstelle bei der Tourist-Information am Münsterplatz einzurichten."

