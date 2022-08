Loch in B10, Straßen überflutet: Starkregen sorgt für Verkehrsbehinderungen

Anhaltender Regen hat in Ulm erste Straßen überfluten lassen. Auf der B10 ist ein größeres Loch aufgetreten.

Der seit Donnerstagabend anhaltende Regen hat in Ulm und Neu-Ulm mancherorts für Verkehrsbehinderungen gesorgt. An der Böfinger Steige in Richtung Thalfingen stand das Wasser am Freitagabend zum Teil 40 Zentimeter hoch. Für Verkehrsteilnehmer war dort kein Durchkommen mehr. Die Stadt hat den Bereich von Böfingen kommend ab der Eugen-Bolz-Straße gesperrt. Der Ersatzverkehr mit Bussen auf die Linie 1 wurde umgeleitet.

Zeitgleich trat auf der B10 am Hindenburgring ein größeres Loch in Fahrbahn auf, das anschließend von der Polizei bewacht wurde, damit niemand hineinfährt. Es hat eine ungefähre Größe von 30 auf 40 Zentimetern und circa neun Zentimeter tief. Ob der Regen ursächlich dafür ist, ist unklar. Es war mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die mittlere Spur war blockiert.

In Illerberg-Thal fuhr eine Frau mit ihrem Auto in eine überflutete Unterführung, obwohl ein Schild davor warnt. Sie blieb dort stecken. Die Feuerwehr rückte zu einem größeren Rettungseinsatz aus. Auf den Schnellstraßen wie A7 und B28 kam es bereits in der Nacht zum Freitag und am frühen Morgen zu mehreren Unfällen. (mit krom)