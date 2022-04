Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Milchwerke Schwaben: Preise für Joghurt, Käse und Butter steigen deutlich

Die Milchwerke Schwaben zogen bei der Generalversammlung der Genossenschaft in der Donauhalle in Ulm Bilanz.

Plus Wie die Ulmer Molkereigenossenschaft im Jubiläumsjahr dasteht – und warum Verbraucherinnen und Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen müssen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Milchwerke Schwaben, die am Standort Neu-Ulm täglich etwa 1,2 Millionen Kilogramm Milch zu Joghurt, Käse und anderen Produkten verarbeiten, bestehen heuer seit 100 Jahren. Zum Jubiläum setzt die Genossenschaft mit Sitz in Ulm unter anderem auf neue Sorten, neue Becher und eine Rückkehr der Werbefigur Axel in neuem Gewand. Doch die Branche steht vor unsicheren Zeiten, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs. Eines steht allerdings fest: Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für Milchprodukte künftig noch mehr bezahlen als bereits jetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen