Prozess um Magier Florian Zimmer: Haftbefehl für "besten Manager der Welt"

Das Amtsgericht München hat gegen den Eventmanager Michael Ecker Haftbefehl erlassen. Der angeblich stinkreiche Mann kommt damit in Erklärungsnot.

Er trat immer großspurig auf und nennt sich selber den "besten Manager der Welt: Michael Ecker". Jetzt ist der Eventmanager offenbar auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Wie der Anwalt des Magiers Florian Zimmer, der mit Michael Ecker seit Jahren im Clinch liegt, schriftlich mitteilt, habe das Amtsgericht München Haftbefehl gegen Ecker erlassen. Der Grund: Ecker habe 2100 Euro Prozesskosten nicht zahlen können. Der Mann, der am Telefon damit angab, dass er gerade auf sein 130.000-Euro-Bad in bester Münchner Lage blickt, während der 54-Jährige zeitgleich seinen Gärtner durch das Fenster beobachtet.

Prozess in Ulm und München: Michael Ecker vs. Florian Zimmer

Ecker wollte dem Magier Florian Zimmer unter anderem folgende Aussagen gerichtlich verbieten lassen: "Michael Ecker, würde Florian Zimmer erpressen" und "Michael Ecker, verbreite Lügen". Der Ursprung der gerichtlichen Auseinandersetzung, die für Ecker womöglich hinter Gittern endet: Michael Ecker, der angeblich stinkreiche Eventmanager, der nach allerlei Krankheiten an den Rollstuhl gefesselt ist, behauptete, beim Richtfest des Magie-Theaters am 1. Oktober 2021 per Handschlag wichtige Deals mit Zimmer verabredet zu haben. Dafür wollte er Geld.

Florian Zimmer hat den Prozess gegen Ecker gewonnen. Foto: Uli Schlieper





Ecker hat nicht nur diesen Prozess in Ulm verloren, das Landgericht München I hat laut Scheele auch das Verbieten von diversen Aussagen als unbegründet abgelehnt. Was Ecker bleibt, sind die gesamten Prozesskosten: 2100 Euro. Da Michael Ecker diesen Betrag nicht habe zahlen können, sei Kontopfändung bei der Kreissparkasse München veranlasst worden. Die sei aber erfolglos geblieben, da dort bereits eine Pfändung durch die Landeshauptstadt München in Höhe von 820.218,83 Euro als vorrangig betrachtet worden war.

Lesen Sie dazu auch

Zimmer gegen Ecker: Gerichtsverhandlung in Ulm verloren

Deshalb sei Michael Ecker vom Gerichtsvollzieher aufgefordert worden, die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abzugeben. Den sogenannten Offenbarungseid also. Da Ecker zu dem Termin beim Gerichtsvollzieher laut Scheele nicht erschien, habe das Amtsgericht München den Haftbefehl erlassen.

Der Gerichtsvollzieher werde deshalb Michael Ecker zeitnah verhaften, es sei denn, er zahlt den offenen Betrag oder gibt die Vermögensauskunft ab. Scheele: "Da Michael Ecker in der Vergangenheit mehrfach angekündigt hat, den geschuldeten Betrag zu bezahlen, hoffen wir für Florian Zimmer, dass er seiner Verhaftung durch zeitnahe Zahlung des Betrages aus dem Wege gehen wird", teilt Scheele mit.

Offenbar bricht hier ein Lügengebäude zusammen. Dem Ecker-Geschäftspartner "Johnny", der bereits in früherer Zeit mit Ecker das Event-Unternehmen Futurecom leitete, ist inzwischen von dem Unternehmen "Inkasso-Team" (Slogan: "Wir bringen Geld zurück") eine ganze Website gewidmet. Jener Mann, der eine Generalvollmacht über Ecker hat. Die sei geschlossen worden, falls Ecker etwas zustoße, wie es damals vor dem Ulmer Landgericht bekannt wurde.

Demnach habe dieser von Ecker immer Johnny genannte Mann, mindestens 18 Firmen mehr oder weniger besessen. Lediglich vier dieser Firmen wurden demnach nicht liquidiert oder befinden sich nicht in Insolvenz, wobei auffällig sei, dass es sich auch um die einzigen handele, die nicht mehr diesem Mann gehörten. Die Rede ist von "wiederkehrenden Mustern".

Noch im September lud Ecker die Münchner Boulevardpresse zu seinem "Comeback". "Futurecom-Neustart: Michael Ecker holt rauschendes Sommerfest zurück" titelte die Abendzeitung und berichtete über das Fest von "Münchens Eventkönig und Society-Liebling".