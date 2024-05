Ulm/Neu-Ulm

So ist die Lage der Metall- und Elektroindustrie rund um Ulm

Das Buswerk von Daimler in Neu-Ulm: Obwohl in Bayern gelegen, gehört es aus historischen Gründen zu Südwestmetall, dem baden-württembergischen Arbeitgeberverband.

Plus So gut wie Vollbeschäftigung, Umsatzwachstum, ein Plus von 665 Stellen. Auf den ersten Blick kann die Industrie in der Region nicht klagen. Auf den zweiten Blick schon.

Von Oliver Helmstädter

Selbst Fachleuten wie Götz Maier, dem Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm, fällt es schwer, ein einfaches Fazit der Lage der regionalen Metall- und Elektroindustrie zu ziehen. Der Grund ist "ein spannender Branchenmix", der die Industrie rund um Ulm kennzeichne. Zu den Mitgliedern des Ulmer Arbeitgeberverbandes gehören Unternehmen wie Daimler Buses in Neu-Ulm genauso wie Prüfgerätebauer in Oberdischingen. Maier: "Aber genau dies ist das Erfolgsrezept der Region."

Ein Drittel der für die jüngste Konjunkturumfrage herangezogenen Unternehmen, die knapp 70 Prozent der gut 59.000 Beschäftigten repräsentieren, sei im Bereich Maschinenbau angesiedelt. Doch auch hier gebe es sämtliche Auslastungsgrade, was keine eindeutige Linie bedeute.

