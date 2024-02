Stau droht: Aktivisten kündigen erneuten Klimaprotest an Adenauerbrücke an

Erneut wollen Aktivisten an der Adenauerbrücke mit einer Klima-Kletteraktion Aufmerksamkeit generieren. Dieses Mal aber soll die Protestaktion ordnungsgemäß angemeldet sein.

Ihre Kletteraktion an einer Schilderbrücke im Juli vergangenen Jahres löste in Ulm und Neu-Ulm ein Stau-Chaos auf B10 und B28 aus. Nun kündigen Klimaaktivisten an, jene Protestform am kommenden Sonntag, 25. Februar, wiederholen zu wollen. Dieses Mal jedoch angeblich in Absprache mit der Ulmer Stadtverwaltung und als angemeldete Demonstration.

Grund für die Kletteraktion im vergangenen Juli war der Besuch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Ulm. Die Polizei musste damals immer wieder einzelne Fahrstreifen sperren, sodass der Verkehr zeitweise nur auf zwei der vier Spuren fließen konnte. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an, um die Personen von der Schilderbrücke zu holen. Die Gruppe nannte sich damals "Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags".

Anlass für die mögliche Wiederholung der Protestaktion ist nach Angaben jener Gruppierung eine anstehende Gerichtsverhandlung gegen zwei damals Beteiligte. Eine davon erklärt in einer am Montag verschickten Pressemitteilung: "Indem wir die Aktion in Absprache mit den Behörden wiederholen, demonstrieren wir, dass im Juli einzig die fehlende Versammlungsanmeldung unser Versäumnis war. Ergänzend zu den Klebeprotesten der letzten Generation hatten wir auffälligen Protest einer ganz anderen Form geplant – möglichst viele Autofahrer*innen sollten unsere Forderungen wahrnehmen und sich später auf ihrer Arbeit darüber austauschen. Leider schränkte die Polizei unsere Öffentlichkeit ein, indem sie immer wieder einzelne Fahrspuren blockierte."

Die Anmeldung der Versammlung sei am Samstag verschickt worden. Die Aktivisten geben sich optimisch. Weiter heißt es dazu: "Die Bauernproteste haben die Grenzen anerkannten Protests ja deutlich verschoben, sogar vielstündige Autobahnblockaden werden mittlerweile von den Behörden geduldet oder sogar amtlich bestätigt. Unsere Versammlung ist eine Miniaturversion solcher Proteste." Ob die Ulmer Stadtverwaltung der erneuten Protestaktion so aber tatsächlich zustimmt, ist noch unklar. Wie eine Sprecherin der Stadt Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist für diesen Mittwoch "ein Kooperationsgespräch" zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten und dem Ordnungsamt vorgesehen. (AZ/krom)

