Stau nach Unfall auf B28: Autoanhänger auf Adenauerbrücke umgekippt

Auf der B28 in Neu-Ulm ist ein Autoanhänger umgekippt. Aktuell staut sich der Verkehr in Ulm.

Auf der Verlängerung der Adenauerbrücke über die Schützenstraße in Neu-Ulm ist in Fahrtrichtung Süden/Senden am Freitagvormittag ein Autoanhänger umgekippt. In der Folge kommt es aktuell zu Rückstau auf der B28 bis zum Blaubeurer Ring zurück.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.