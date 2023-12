Ticket-Verkauf in Ulm macht dicht, Carlheinz Gern hat einen Vorschlag

Der Konzertveranstalter macht sich Sorgen um den Eintrittskartenverkauf in der Region. Nun wendet er sich an OB Gunter Czisch.

Das Service-Center in der Neuen Mitte in der Neuen Straße 79 wird im Februar geschlossen. Einher mit der Schließung des Service-Canter geht das Aus für den Kartenverkauf namens Ulmtickets.

"Als marktführender Konzertveranstalter in der Region macht uns die Schließung der Vorverkaufsstelle im SWU-Service Center große Sorgen", schreibt Carlheinz Gern, nicht nur Geschäftsführer bei Donau3FM, sondern auch mit seinem Unternehmen Gern Geschehen im Konzert-Geschäft aktiv, in einem offenen Brief an der Ulmer Stadtoberhaupt Gunter Czisch.

Gerade für das ältere, nicht online affine Publikum sei eine öffentliche Anlaufstelle für Veranstaltungstickets aller Art unverzichtbar. Am Beispiel des Klassik Open-Air-Konzerts der Wiener Symphoniker auf dem Münsterplatz und bei Volksmusikveranstaltungen erkenne er diesen Bedarf.

Ein Anschluss an CTS-Eventim in der Bahnhofspassage in Ulm

Nachdem wohl Ulmtickets, die Vermarktungstochter der Ratiopharm-Arena kein Interesse an einer innerstädtischen Vorverkaufsstelle hat, empfehle er einen Anschluss der Vorverkaufsportale CTS-Eventim und Reservix in der geplanten Geschäftsstelle von Ulm-Neu-Ulm-Touristik (UNT) in der Bahnhofspassage Gern: "Über diese Portale gibt es nicht nur die Eintrittskarten von Ulm-Tickets, sondern nahezu das komplette Veranstaltungsangebot in Deutschland und Europa."

Über die Vorverkaufsgebühr für die UNT würde sich dieser Service nach Angaben von Gern nicht nur selbst finanzieren, sondern es würden sogar Einnahmen verbucht werden können und das Angebot der Geschäftsstelle würde attraktiver.

