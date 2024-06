Ulm/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Ulm und Neu-Ulm machen den Weg frei für gemeinsamen Nahverkehr

Der Neu-Ulmer Stadtrat und der Ulmer Gemeinderat diskutierten in einer gemeinsamen Sitzung über den Nahverkehr in der Doppelstadt.

Plus Die Städte planen ein gemeinsames ÖPNV-Netz ab 2027. Das Angebot soll deutlich ausgeweitet werden – doch nicht alle Wünsche werden erfüllt.

Von Michael Ruddigkeit

Noch haben Ulm und Neu-Ulm jeweils einen eigenen Nahverkehrsplan. Doch die beiden Städte arbeiten an einem gemeinsamen Konzept und wollen ab dem Jahr 2027 ein übergreifendes ÖPNV-Netz betreiben. Nach einem umfassenden Bürgerdialog haben jetzt der Ulmer Gemeinderat und der Neu-Ulmer Stadtrat in einer Sitzung in der Ratiopharm-Arena darüber beraten, wie die Busse und Straßenbahnen künftig fahren sollen. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sprach von einem "historischen Projekt" und einem "Meilenstein", der die Doppelstadt prägen werde.

So sollen die Busse in Ulm und Neu-Ulm ab 2027 fahren

Durch das sogenannte Zielnetz 2027 mit gemeinsamen Linien sollen Ulm und Neu-Ulm stärker zusammenwachsen. "Wir wollen einheitliche Regelungen in Sachen Qualitätsstandards sowie eine Optimierung der Verkehrsleistung und eine Stärkung des Umweltverbundes", nannte Albsteiger zwei wichtige Ziele. Ulms OB Martin Ansbacher ( SPD) sagte, dass das Angebot deutlich ausgeweitet werde. Dies soll mehr Menschen dazu bringen, den ÖPNV zu nutzen. Auf Neu-Ulmer Seite wird mit einer Zunahme der Fahrgäste von 19 Prozent gerechnet, auf Ulmer Seite wird ein Plus von 4,4 Prozent angepeilt.

