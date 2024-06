Ulm/Neu-Ulm

vor 57 Min.

Von hell über sauer bis alkoholfrei: In Ulm wird wieder das Bier der kleinen Brauereien gefeiert

Im Schlössle in Neu-Ulm-Offenhausen präsentierten die Brauer und eine Brauereichefin aus der Region dieses Jahr ihre Biere für den Kleinbrauermarkt in Ulm.

Plus Da waren es nur noch zehn: Nicht mehr ganz in Mannschaftsstärke sind die Braustätten zum Beginn des Kleinbrauermarkts, der am Donnerstag startet. Und so lange dauert wie noch nie.

Von Oliver Helmstädter

Der Kleinbrauermarkt auf dem südlichen Münsterplatz wartet in seiner inzwischen 17. Ausgabe mit mehreren Neuerungen auf: Erstmals geht die Ulmer Antwort auf das Münchner Oktoberfest vier Tage lang. Und zwar von Donnerstag, 13. Juni, bis einschließlich Sonntag, 16. Juni. Der Besatz an Brauereien aus der Region musste aber weiter Federn lassen.

Nicht mehr dabei ist dieses Jahr die Hirschbrauerei Schilling von der Schwäbischen Alb, bekannt für ihr Böhringer Bier. Schon seit mehreren Jahren außen vor sind die Hirschbrauerei Söhnstetten (Kreis Heidenheim), Kleinbrauereien aus Meßhofen, Roggenburg-Biberach (beide Kreis Neu-Ulm) und Hirschbräu in Leipheim (Kreis Günzburg). Die Gründe sind unterschiedlich: Personalnot, gesundheitliche Gründe, Reduzierung auf einen Minimalbetrieb (Hirschbräu Leipheim) und gar eine Stilllegung wie bei Böhringer Bier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen