Juden-Vernichtung: Was die Wannsee-Konferenz mit einem Ulmer zu tun hat

In Berlin wurde vor 80 Jahren die Massenvernichtung der Juden auf den Weg gebracht. Einer der Teilnehmer lebt nach dem Krieg unbehelligt im Raum Illertissen und in Ulm.

Die Einladung hörte sich harmlos an: Dienstbesprechung mit anschließendem Frühstück, anberaumt am 20. Januar 1942 in einer Villa im Berliner Vorort Wannsee. Geladen hatte der Chef des nationalsozialistischen Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich. Insgesamt 15 politische Funktionäre, Staatssekretäre und hochrangige SS-Vertreter trafen an besagtem Datum und besagter Örtlichkeit um 12 Uhr mittags zusammen, um die wohl schwerwiegendste und unheilvollste Entscheidung der jüngeren deutschen Geschichte formell zu fixieren: die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Einer von ihnen führte nach dem Krieg ein ganz normales Leben im Raum Illertissen und schließlich in Ulm, wo er hochbetagt starb.

Gerhard Klopfer war ein NS-Musterbeamter

Mit der berüchtigten Wannseekonferenz wurde die beinahe industrielle Tötungsmaschinerie des NS-Regimes in Gang gesetzt. Begonnen hatte der Holocaust schon längst, doch nun wurde die Massenvernichtung von Juden systematisch vorangetrieben. Unter den Anwesenden in der Berliner Villa befand sich damals auch ein junger, aufstrebender Jurist aus Schlesien. Gerhard Klopfer hatte in Rechtswissenschaften promoviert, bevor er wenige Wochen nach der Machtübernahme Adolf Hitlers sowohl in die NSDAP als auch in die SA eintrat. 1935 ging er zur SS und brachte es bis zum Gruppenführer, was dem Rang eines Generalleutnants entsprach. Er lebte in der "NS-Mustersiedlung für Parteibeamte" in Pullach und war als zeitweilige rechte Hand Martin Bormanns in der Parteikanzlei und in Berlin tätig. Gesetze zur Verfolgung der Juden gingen über seinen Schreibtisch.

Klopfers ideologische Überzeugung wie sein tadelloses Benehmen führten dann wohl auch, wie Wolfgang Proske in seiner Buchreihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" annimmt, zur Einladung des Juristen zur Konferenz. Offenbar habe Klopfer zu den Gesprächen nichts beigetragen – andere behaupten, er habe lediglich protokolliert. Ihm erging es nach dem Krieg wie den meisten Schreibtischtätern, die sich durch gegenseitige Deckung und Falschaussagen in den Entnazifizierungsverfahren eine weiße Weste bescheinigen ließen. Klopfer behauptete, er könne sich nicht an den genauen Inhalt der Besprechung am Wannsee erinnern. Er kam mit einer Geldstrafe davon.

Gerhard Klopfer zog zuerst nach Altenstadt, später nach Ulm

Während einer verordneten Bewährungsfrist arbeitete Klopfer in München als Tischler, als ihm seine ehemalige Sekretärin Emma Hölzle eine Anstellung im Betrieb ihres Schwiegervaters Anton Hölzle in Altenstadt an der Iller vermittelte. In den Folgejahren wechselte Klopfer mehrmals seinen Wohnsitz: von Altenstadt nach Illereichen, es folgte Vöhringen und Illerzell. Schließlich ließ er sich in Ulm nieder, wo der vormalige Teilnehmer der Wannseekonferenz in der Zinglerstraße 40 wieder eine Anwaltskanzlei eröffnete. In den bundesrepublikanischen Fünfzigerjahren stellten die Menschen keine unbequemen Fragen. Es ging wirtschaftlich bergauf, was kümmert da schon die Vergangenheit?

Der Ulmer Historiker Markus Heckmann hat sich in einem Buch am Beispiel Klopfers detailliert mit der Integration von NS-Tätern in die junge Bundesrepublik auseinandersetzt. Er kommt zu dem Schluss, dass diese Integration zwar einerseits von der Geschicklichkeit des Täters abhing, es andererseits aber das politische Nachkriegsdeutschland den Tätern sehr erleichterte, sich zu integrieren. Dass dies oft nur äußerlich geschah, zeigt Heckmann am Beispiel Klopfers auf, der zeitlebens seinen ultrareaktionären Standpunkt beibehielt, sich in Ulm als Regimegegner ausgab und Versorgungsansprüche aus seiner Zeit als NS-Funktionär geltend machte. Der Preis für die Bürgerlichkeit war der des gesellschaftlichen Rückzugs, so Heckmann, der Zeitzeugen wie den ehemaligen Richter Klaus Beer befragte und aus dessen Erinnerungen an Gerhard Klopfer zitiert, "dass Klopfer die Hacken zusammenschlug, den Hut zog und sich tief verbeugte, wenn man ihn traf".

Das Ermittlungsverfahren gegen Gerhard Klopfer verlief im Sande

Bei einer Fragestunde im deutschen Bundestag im Jahr 1960 war es der SPD-Abgeordnete Franz Neumann, der sich nach einem Verfahren gegen Klopfer erkundigte. War dieser doch niemals vor ein deutsches Gericht gestellt worden. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ulm wurde 1962 eingestellt. Klopfer bekam bescheinigt, dass er zu keinem Zeitpunkt eine Möglichkeit gesehen habe, das Schicksal der Juden positiv zu beeinflussen.

Klopfer lebte im Nachkriegsdeutschland ein unauffälliges Leben. Er vertrieb sich seine Freizeit auf einem Bauernhof im Hohenlohischen, wo er Dinkel anbaute, um angeblich für den "Kampf gegen den Bolschewismus" gerüstet zu sein. Gerhard Klopfer starb am 29. Januar 1987 fast 82-jährig in Ulm. Bei der Beerdigung seien, so die Aussage von Augenzeugen, Dutzende von Autos mit ehemaligen NS-Funktionsträgern gesehen worden. Als Klopfer starb, war er der letzte der 15 Teilnehmer der Wannsee-Konferenz. (mit köd/hip)