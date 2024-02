Ulm, Neu-Ulm

Wie der Generationentreff den Jungen Mut machen will

Plus Der Generationentreff wird im Heiners in Neu-Ulm künftig viel Platz bekommen und will ihn auch nutzen. Der Vorsitzende Dieter Lehmann bringt Schülern die Zivilcourage nahe.

Von Ronald Hinzpeter

Der Generationentreff Ulm/ Neu-Ulm ist nicht wirklich mittendrin: Mit seinen Räumen an der Reuttier Straße liegt er etwas abseits vom Schuss. Doch das wird sich in absehbarer Zeit ändern, denn er wird in das Heiners-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz einziehen und somit einen Platz im Herzen von Neu-Ulm bekommen. Da gehört er eigentlich auch hin, findet Dieter Lehmann, Vorsitzender des Generationentreffs, zumal der heuer seit einem halben Jahrhundert besteht. Im Mai wird das entsprechend gefeiert.

Der Generationentreff blickt auf eine 50 Jahre währende Geschichte zurück

Vor 50 Jahren war es noch ungewohnt: Seniorinnen und Senioren saßen nicht einfach nur beim Rentner-Kaffeekränzchen zusammen, sondern hatten mit dem damals sogenannten "Altentreff" auch die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich fortzubilden oder Rat und Hilfe bei Alltagsproblemen zu bekommen. Das Ulmer Modellprojekt fand damals bundesweite Beachtung. Mittlerweile haben sich die Gewichte ein wenig verschoben, denn der eingetragene Verein versteht sich ausdrücklich als Vereinigung, in der sich auch Jung und Alt begegnen können. Das soll vor allem mit dem neuen Domizil im Heiners erreicht werden, wo künftig 600 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Lehmann findet das "einmalig" und eine "tolle Aufgabe", deshalb sagt er: "Das war eine großartige lokalpolitische Entscheidung und wichtig für Neu-Ulm, dass wir dort einziehen können." Damit will sich die "bayerische Zweigstelle" gegenüber der Ulmer Seite stärker profilieren und sich auf Neu-Ulm konzentrieren. Die Möglichkeiten seien jetzt vorhanden.

