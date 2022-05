Neubau der Wirtschaftskanzlei SGP: Am Ulmer Donauufer tut sich was

Plus Die Großkanzlei Schneider Geiwitz & Partner errichtet am Ulmer Donauufer einen modernen Firmensitz. Wie die Arbeiten laufen und wann sie fertiggestellt werden.

Der Widerstand aus Teilen der Ulmer Bevölkerung war groß. Kurz bevor im Dezember vergangenen Jahres im Gemeinderat final über die Nutzungsänderung für das Grundstück entschieden wurden, auf dem der neue Firmensitz der Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz & Partner (SGP) entsteht, hatte sich die Bürgerinitiative Ulmer Gleisdreieck noch an Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) gewandt.