Neue Ausstellung im Stadthaus Ulm: Die etwas andere Reise durch New York

Mit ihrer eigenen Form der Fotografie und mit großer Liebe zum - oft absurden - Detail schafft Melanie Einzig in Ulm ein sehr subjektives Bild von New York.

Ein Mann sitzt in der New Yorker Subway und häkelt. Dass er das ausdauernd und gern tun muss, sieht man an seinem Outfit: Er trägt einen sonnengelben Häkelanzug mit Lochmuster. Auf dem Foto daneben ist ebenfalls ein Mann mit dem besonderen Geschmack zu sehen: Er hat einen rosafarbenen Anzug an, samt passendem Hut und rosafarbener Krawatte mit Kreuz-Design. Die New Yorker Fotografin Melanie Einzig, deren Bilder aktuell in einer Ausstellung im Stadthaus zu sehen sind, hat einen augenzwinkernden Blick für die skurrilen Momente, und sie hält sie im Bild fest.

Es ist kein Vorurteil, dass New York auf extrovertierte, leicht verrückte Typen eine besondere Anziehungskraft hat, sagt die 1967 in Los Angeles geborene und seit 1990 in New York lebende preisgekrönte Künstlerin. Es sei tatsächlich so, dass in den Straßen von New York City besonders viele solcher Menschen unterwegs seien, die eben ein bisschen „crazy“ sind. Melanie Einzig arrangiert ihre Bilder nicht, sie nimmt Serien dieser Momente auf und wählt dann aus, was besonders viel von dem ausdrückt, was ihr wichtig ist – was es bedeutet, Mensch zu sein, mit dem Witz und der Trauer und dem Lachen und eben mit der Freiheit zum sehr Individuellen und auch Extremen.

Melanie Einzig fotografiert in New York auf besondere Weise. Foto: Melanie Einzig

Nadja Wollinsky und Petra Schmitt arrangierten die Fotografien Melanie Einzigs so, dass die unabhängig voneinander aufgenommenen Motive zueinander in Beziehung treten, und dass man betrachtend unwillkürlich die Geschichte hinter den Bildern sucht. Sich selbst nicht so ernst zu nehmen in einer Zeit, in der jeder seine Meinung in die Welt brüllt, lehrten die Bilder Melanie Einzigs, findet Nadja Wollinsky.

Die Künstlerin selbst erklärt: „Die Bilder der Welt treten in mein Blickfeld und finden dann über die Kamera den Weg dorthin zurück. Was mich am meisten begeistert, sind die oft absurden Szenen und skurrilen Begebenheiten des Lebens. Im besten Fall offenbaren meine Bilder die Wahrheit unserer gemeinsamen Menschheitserfahrung, und wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellt.“

Fotografien von Melanie Einzig im Ulmer Stadthaus

Fotografieren im öffentlichen Raum und in künstlerischer Absicht ist seit über zwanzig Jahren fester Bestandteil ihres Lebens. Was sie unterwegs sieht? Beispielsweise Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen die Jacke oder ein anderes Kleidungsstück über den Kopf gezogen haben. Dass da einer auf einer Bank sitzt, versunken in Stoff im identischen Blau wie die Bank selbst – dafür hat Melanie Einzig einen eigenen Blick.

Ein Teil ihrer Bilder entstand bei einem Purim-Fest einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York. Man ziehe von Haus zu Haus, bringe Essen mit und feiere fröhlich, erklärt Melanie Einzig, die selbst Jüdin ist, aber nicht orthodox. Kinder verkleiden sich zu Purim wie im Karneval – als Figuren, die sie gern wären. Melanie Einzig interessierten die besonders skurrilen Verkleidungen wie Waschmaschine, Verkehrsampel, Törtchen oder Ruby Cube.

Die Fotografin hält oft kuriose Details fest. Foto: Melanie Einzig

Im Stadthaus läuft derzeit bereits die Guantánamo-Ausstellung der Fotografin Debi Cornwall. Man habe bewusst beide amerikanischen Fotografinnen parallel zeigen wollen, sagt Stadthaus-Chefin Karla Nieraad. Denn die skurrile Brüchigkeit in den Bildern von Melanie Einzig zeige sich auf andere Weise auch in den Fotografien Debi Cornwalls.