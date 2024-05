Ulm

16:58 Uhr

Neue Läden, kein Verkauf: Das passiert in den Ulmer Sedelhöfen

Ein neuer Mieter in den Sedelhöfen: Hier an der Ecke Bahnhofsplatz/Bahnhofstraße bei den Ulmer Sedelhöfen zieht das Blumengeschäft Blume 2000 ein.

Plus Nun wurde der vorletzte Laden vermietet, der letzte sei nur noch Formsache. Der Immobilienentwickler ändert seine Pläne und zieht sich zurück.

Von Oliver Helmstädter

Es klingt ein wenig nach Abschied: Nachdem Lothar Schubert, Geschäftsführer des Hamburger Projektentwicklers DC Developments, mit dem früheren OB Gunter Czisch frühstückte, möchte er sich noch einmal das Ulmer Münster anschauen. Denn neun Jahre nachdem sein Unternehmen die Pläne für das Quartier Sedelhöfe nach dem Ausstieg von MAB übernommen hat, sieht Schubert seine Aufgabe in Ulm als erledigt an.

Punkt eins für den Rückzug: Der Stand der Vermietung inklusive des Hotel-Gebäudes am Bahnhofplatz 7 sei bei 100 Prozent angekommen. Um genau zu sein, bei 99,97 Prozent. Denn 92 Quadratmeter von 38.000 würden noch fehlen. Es gebe aber vier Interessenten für die Fläche am Albert-Einstein-Platz neben dem Textil-Filialisten Only, der Abschluss eines Mietvertrages sei nur noch Formsache.

