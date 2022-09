Neue Tiefgarage am Ulmer Bahnhof ist jetzt komplett offen

Monatelang war nur eine Zufahrt zum unterirdischen Parkhaus am Bahnhof in Ulm offen, nun ist der zweite Abgang fertig. Es gibt eine neue Idee für die Garage.

Monatelang war nur eine Zufahrt für die neue Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof geöffnet. Nach fünf Jahren Bauzeit war das teils heftig kritisierte städtische Parkhaus im April freigegeben worden. Allerdings nur mit einer Zu- und Ausfahrt. An der zweiten konnte erst nach Verlegung der neuen Straßenbahnschienen gearbeitet werden. Das ist nun geschehen, die 65 Millionen Euro teure und 547 Stellplätze fassende Tiefgarage ist jetzt von beiden Seiten zugänglich, wie die städtische Parkbetriebsgesellschaft bestätigte.

Seit wann die Zufahrt möglich ist, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Schon jetzt gibt es für das Parkhaus eine neue Idee: Dort oder im nahe gelegenen Sedelhöfe-Parkhaus könnten Park-&-Ride-Plätze eingerichtet werden, schlägt SPD-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Martin Rivoir vor. Eigentlich will die Deutsche Bahn in der Schillerstraße zu diesem Zweck ein eigenes Parkhaus errichten, aber dessen Bau ist bereits mehrere Male verschoben worden. Rivoir hält ein weiteres Parkhaus in Bahnhofsnähe zudem für überflüssig.