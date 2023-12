Ulm

20:55 Uhr

Neuer Stadtteil vom Tisch: Die Stadt Ulm stoppt ihr letztes freies Baugebiet

Auf der Kohlplatte in Ulm-Söflingen soll eigentlich ein neuer Stadtteil entstehen. Doch die Vorstöße sind nun gescheitert.

Plus Um die 6000 Menschen sollen einmal auf der Kohlplatte tief im Ulmer Westen leben. Nun sind die Pläne vom Tisch. Der theoretisch mögliche Weg einer Enteignung auch.

Von Oliver Helmstädter

Es gilt als das letzte seiner Art: nur hier, gegenüber dem Roten Berg in Söflingen, ist in Ulm noch Fläche frei für ein Baugebiet auf der grünen Wiese. 40 Hektar, so viel wie gut 55 Fußballfelder, umfasst das "Bauerwartungsland". Doch die Pläne werden jetzt wieder eingemottet.

Denn die Stadt Ulm ist nach Angaben von Ulms Baubürgermeister Tim von Winning nur im Besitz von 76 Prozent der Fläche. "Es fehlen Schlüsselgrundstücke", wie er im Bauausschuss beklagte. Grundstücke, die eine sinnvolle Erschließung, also die An- und Abfahrten, mehr oder weniger unmöglich machen würden.

