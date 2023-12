Nikolaus und Superhelden seilen sich vom Dach der Kinderklinik ab 

Eine weihnachtliche Tradition an der Ulmer Kinderklinik: Ein ehrenamtlicher Nikolaus der Feuerwehr seilt sich vom Klinikdach ab und fährt später Straßenbahn.

Schon eine halbe Stunde vor Eintreffen des Nikolauses versammelten sich die Kinder der Kindertagesstätte „Fuchsbau“ des Universitätsklinikums und des Zentrums „Guter Hirte“ vor dem Haupteingang der Kinderklinik am Michaelsberg und sangen sich warm. Derweil bereiteten sich auf dem Dach die Höhenretter vor, sich die rund 15 Meter hohe Glasfassade abzuseilen. Im jährlichen Wechsel mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Safranberg kommt der Nikolaus auf diesem besonderen Weg.

Dieses Jahr hat Christian Hagg, der sich als Nikolaus in die Tiefe wagte, zwei Begleiter dabei. David Driegert beeindruckte als Superman, doch Simon Stephany stahl den beiden im Spiderman-Kostüm fast die Show. Erst schwingt er sich auf das Dach eines Seitenflügels, um dann kopfüber die Glasfassade herunterzulaufen.

Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten an die kleinen Patienten

Unten war dann doch alles wieder wie immer und der Nikolaus war der begehrteste Gast, schließlich hatte er die großen Säcke mit den Geschenken dabei. Das Strahlen in den Kinderaugen war nicht zu übersehen, als die Kleinen eine Süßigkeit direkt aus den Händen des Nikolaus bekamen. Ein Sack übergab der Nikolaus an Professor Dr. Klaus-Michael Debatin, den ärztlichen Direktor der Klinik, und an Daniela Kerner, die Pflegedienstleiterin. Viele Kinder können nämlich aufgrund ihrer Erkrankungen das Bett nicht verlassen oder höchstens vom Fenster aus dem Nikolaus zuschauen. Debatin strahlte fast genauso wie die Kinder über die Aktion der Höhenretter. Er bemühe sich nach eigener Aussage, seinen kleinen Patientinnen und Patienten so viel Normalität wie möglich zu bieten und dazu gehöre auch, dass am Nikolaustag der Nikolaus vorbeikommt.

Bundesweit kennt Johannes Hühn, der Leiter der Ulmer Höhenrettungsgruppe, insgesamt 58 Aktionen von Höhenrettern, die auf diese Art Kindern einen Glücksmoment bereiten. Schon seit dem Sommer bereitet er gemeinsam mit der Hamburger Höhenrettungsgruppe die vielen Nikolaus-Aktionen in ganz Deutschland vor.

Der Nikolaus ist auch noch in der Straßenbahn unterwegs

Der Nikolaustag ist für den Nikolaus absoluter Stress, denn überall wird er von den Kindern erwartet. Auch in der Ulmer Straßenbahn waren mehrere Dutzend Kinder unterwegs, die auf Geschenke hofften. Seit über zehn Jahren sind die Verkehrsbetriebe am 6. Dezember mit zwei Sonderfahrten unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Der GT4 aus den 1960er-Jahren ist als Museumsfahrzeug noch im Fuhrpark und wird zu besonderen Anlässen aus der Halle geholt. Innen festlich geschmückt war der Wagen als Nikolausbahn zwischen Söflingen und Böfingen unterwegs.

Binnen fünf Minuten waren alle Fahrkarten verkauft, berichtet Andreas Ceder, der die Sonderfahrten gemeinsam mit Kollegen organisiert. Die Begeisterung der Kinder war riesig, als dann endlich an der Haltestelle Theater der Nikolaus zustieg und mit einem Begleiter für die Kinder da war. Die Eltern hatten für ihre Kinder im Vorfeld bei der SWU kleine Geschenke abgegeben, die nun der Nikolaus einzeln an die Kinder übergab. Der Begleiter des Nikolaus unterhielt derweil die wartenden Kinder mit gemeinsam gesungenen Liedern, die er mit der Ukulele begleitete oder es wurden Luftballontiere gebastelt.