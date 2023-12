Ulm

OB-Stichwahl wird mit Spannung erwartet: Wen unterstützt Schwelling?

In der Stichwahl am 17. Dezember richtet sich der Fokus ganz auf Gunter Czisch und Martin Ansbacher. Wen wählt wohl Lena Schwelling (rechts)?

Plus Auch am Tag nach der Wahl halten sich sowohl die Grünen als auch die Freien Wähler mit einer Wahlempfehlung zurück. Das Rennen in Ulm ist offen.

Am Tag nach der OB-Wahl in Ulm wird hinter den Kulissen um die Unterstützung der Fraktion der Grünen gerungen. Wie Lena Schwelling, die Kandidatin der Öko-Partei auf Nachfrage mitteilt, seien am Montag sowohl Gespräche der Fraktion mit OB Gunter Czisch als auch Martin Ansbacher angesetzt gewesen.

Über den Inhalt oder gar eine Wahlempfehlung möchte Schwelling, die auf 20,6 Prozent der Stimmen kam und im Gegensatz zu Amtsinhaber Czisch (43,3 Prozent) und SPD-Mann Martin Ansbacher (29,7 Prozent) nicht zur Stichwahl antreten darf, nichts sagen. Zumindest nicht vor Dienstagvormittag. Die Grüne betont, dass sie sowohl zu Ansbacher als auch zum OB ein sehr gutes Verhältnis habe. "Fairness zeichnet die Ulmer Kommunalpolitik aus."

