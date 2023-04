OB-Wahl in Ulm: Zwei Ivo-Gönner-Fans fordern Gunter Czisch heraus

Der Ulmer Jurist und SPD-Mann Martin Ansbacher will den Chefsessel des Ulmer Rathauses erobern. Damit ist er nicht allein. Auch ein Comic-Fan reiht sich ein.

"Ich spiele nicht auf Platz, ich spiele auf Sieg", sagt Martin Ansbacher, als er am Mittwoch in der Skybar des Ulmer Motel One am Münsterplatz seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Ulm offiziell macht. Als Stadtrat, Aktivposten in Vereinen und Gatte einer Erzieherin habe er in den vergangenen Monaten gemerkt, dass in Ulm durchaus Wechselstimmung herrsche. Neben Ansbacher warf nun auch der parteilose Thomas Treutler, Inhaber des Ladens Comic Home in der Ulmer Frauenstraße, seinen Hut in den Ring. Am Wochenende wird zudem die Kandidatur der Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling erwartet. Amtsinhaber Gunter Czisch strebt eine zweite Amtszeit an.

Was Ansbacher von Czisch unterscheidet

Ansbacher lässt bei seiner Vorstellung keine Zweifel offen, dass er mehr will, als seinen Namen für eine möglicherweise folgende Landtagskandidatur bekannt zu machen. Im Vergleich zu Czisch habe er eine "vollkommen andere Auffassung, was die Amtsführung angeht", sagt der gebürtige Neu-Ulmer. Wobei er betont: "Ich kandidiere nicht gegen jemanden, ich kandidiere für etwas."

Martin Ansbacher will OB von Ulm werden. Geboren wurde er 1976 in Neu-Ulm. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Foto: Alexander Kaya

Die Themen würden auf dem Tisch liegen, die Erkenntnis der Problemlagen sei klar. Doch es gebe Unterschiede, was die Herangehensweise angeht. "Es bringt nichts, den Menschen aus dem Elfenbeinturm etwa mitzuteilen", sagt Ansbacher mit Blick auf OB Czisch – ohne allerdings seinen Namen zu nennen. "Ich will einen Aufbruch."

Dieser sei möglich, weil die Stadt Ulm mit ihrer prosperierenden Wirtschaft den niedrigsten Schuldenstand seit 30 Jahren habe. "Wir müssen mit mehr Investitionen gestalten." Wobei er, wie er auf Nachfrage sagt, dies "nicht unbedingt" nur mit mehr Schulden möglich machen will.

Was in Ulm das größte Problem ist

Das drängendste Problem überhaupt ist aus Sicht von Ansbacher der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. "Das werde ich zur Chefsache machen." Eine direkt dem OB zugeordnete "Stabsstelle" plus einem breiten "Bündnis für bezahlbares Wohnen" sollen nicht nur Absichtserklärungen sein, sondern auch in der Realität für mehr Wohnungen in Ulm sorgen.

Lesen Sie dazu auch

Ein weiterer Punkt, der ihm wichtig sei: Sicherheit. Auch wenn die Kriminalstatistik das in harten Zahlen nicht hergebe, kursiere in Ulm ein Gefühl, dass Sicherheit und Ordnung in Ulm nicht immer gegeben wären. Mit der Beseitigung von durchaus vorhandenen "Angsträumen", etwa durch Beleuchtung und mehr Sicherheitspersonal, wolle er dem entgegenwirken. Im Argen liege in Teilen auch in Ulm das Soziale. "Es kann nicht sein, dass es in einer reichen Stadt wie Ulm so viel Kinder- und Altersarmut gibt."

Handlungsbedarf gibt es aus Sicht von Ansbacher zudem im Bereich Wirtschaft. "Wir dürfen uns nicht auf dem Erfolg ausruhen." Wie es in vielen anderen Städten üblich sei, will der Jurist deshalb in Kooperation mit der Sparkasse einen Chancenkapitalfonds einrichten, der Gründern den Weg ebnen soll. Außerdem fordert Ansbacher einen "Masterplan" für das älteste Industriegebiet der Stadt im Donautal. Die Firmen dort würden immer wieder Defizite des Standorts formulieren, doch es geschehe zu wenig, was die Beseitigung von Standortschwächen angehe.

"Wie viel Ivo Gönner steckt in Martin Ansbacher?", wird der SPD-Mann gefragt. "Ivo ist ein großes Vorbild", sagt der Parteigenosse. Er wolle und könne zwar kein Double sein, doch die "Art der Denke" und der gönnersche Umgang mit Menschen seien vorbildlich.

Thomas Treutler, 51-jähriger Inhaber des Ladens Comic Home in der Ulmer Frauenstraße, will OB von Ulm werden. Foto: Oliver Helmstädter

Auch Thomas Treutler will OB von Ulm werden

Auch der dritte Mann, der in Ulm Anspruch auf den Chefsessel im Rathaus erhebt, nennt Ivo Gönner als sein Vorbild: Thomas Treutler, der Inhaber des Ladens Comic Home in der Ulmer Frauenstraße. "Mein Ziel ist, dass Ulm wieder zu einer Wohlfühlstadt wird und gestaltet und nicht verwaltet wird", sagt der 51-Jährige. Der diplomierte Betriebswirt möchte als Parteiloser den Politikbetrieb in Ulm aus einer anderen Warte bereichern.

Der Comic-Händler bezeichnet sich als politisch in der Mitte angesiedelt, doch keine der in Ulm vertretenen Parteien könnte ihm eine Heimat bieten. "Ulm braucht einen Blick von außerhalb", sagt Treutler, der keinerlei kommunalpolitische Erfahrung mitbringe. Bieten könne er hingegen die Erfahrungen eines Wirtschaftstreibenden, der erst mal in Ulm die städtischen Prozesse auf den Prüfstand stellen würde. Viel liege in Ulm im Argen: von Problemen der öffentlichen Sicherheit bis zu einem Baustellenchaos.