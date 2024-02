Ulm

Panne im TV bei "Extra3": Münster ist nicht gleich Münster

In der Satire-Sendung "Extra3" erlaubte sich der Kabarettist Christian Ehring einen peinlichen Fehler, er verwechselte Ulm mit Münster.

Plus Bei einem Bericht über Anti-AfD-Demos verwechselt Moderator Christian Ehring die Städte Münster und Ulm – jetzt muss ein Mitarbeiter eine "Strafreise" antreten.

Von Ronald Hinzpeter

Als die Rolling Stones 1990 im Münchner Olympiastadion auftraten, gab Mick Jagger den freundlichen Onkel, der die angereisten Fans ausgewählter Städte begrüßte. Als er zu Ulm kam, kräuselten sich die Schlauchbootlippen, und er mühte sich redlich in mehreren Anläufen, diese komischen drei Buchstaben korrekt auszusprechen. Es klang eher, als würde ihn jemand von hinten würgen. Er gab schließlich auf und sagte nur trocken: "I don't like Uuuuoolm!" Da scheint er nicht der Einzige zu sein, es gibt immer mal wieder Leute, die so ihre Probleme mit der Stadt haben.

Jüngstes Beispiel: Die aktuelle Folge der Satiresendung "Extra3", die sowohl im Norddeutschen Rundfunk als auch in der ARD ausgestrahlt wird. Der Kabarettist Christian Ehring präsentierte eine Art Best-of aller Anti-AfD-Demonstrationen der jüngsten Zeit. Auf dem Bildschirm neben ihm poppten immer wieder neue Plätze mit Menschenmassen auf, und er sagte den Städtenamen dazu: "Hamburg, München... Dresden, Chemnitz, Münster..." Münster? Das Foto im Hintergrund zeigte tatsächlich irgendwas mit Münster, nämlich DAS Münster, davor rund 10.000 Menschen. Das war nicht die Stadt der lustigen "Tatort"-Kommissare, sondern Ulm (hier gibt es zwar jede Menge Tatorte, aber keine lustigen TV-Kommissare).

