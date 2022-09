Ulm

11:00 Uhr

Paul Panzer in Ulm: So meistert er seine Lebenskrisen

Lokal Mitten in der Midlife-Crisis steckt Komiker Paul Panzer nach eigenen Angaben. Dem Ulmer Publikum gibt er Tipps zum Umgang mit den Problemen des Älterwerdens.

Von Stefan Kümmritz

Also das muss man Paul Panzer lassen: Seine Auftritte passen eigentlich nicht zu seinem Namen. Denn da kommt er nicht wie ein brachialer Panzer daher, sondern eher wie ein zartbesaiteter Mann, der mit den Widrigkeiten zu kämpfen hat, die in der Mitte des Lebens unweigerlich auftauchen und denen er sich auf humorigste Weise stellt. So heißt sein Programm, mit dem der Komiker auf Tour ist und mit dem er am Montagabend auch das Publikum im sehr gut gefüllten Saal des Congress Centrums Ulm (CCU) begeisterte, eben "Midlife Crisis ... willkommen auf der dunklen Seite". Wobei er diese Lebenskrise dann so darstellte, dass sie dem Publikum doch eher in hellem Licht erschien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

