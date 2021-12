Wechsel bei den Sedelhöfen: Jetzt wird Essen vom Pazifik auf der Dachterrasse angeboten

Im neuen "Me And All"-Hotel am Bahnhofsplatz bei den Sedelhöfen tut sich was: Nun wird die Küche des Pazifiks angeboten.

In Sachen Gastronomie ist auf der Dachterrasse am Bahnhofsplatz nur der Wechsel konstant: Das "Me And All"-Hotel vergibt in der "Über" getauften Dachterrassen-Gastronomie im Wechsel an Gastronomen der Region. Nun gibt es wieder eine Änderung.

Der neue Betreiber serviert im Pacifico "neue Geschmackswelten aus kulinarischen Streifzügen an den Pazifik". Bis einschließlich März 2022 kreiert das Pacifico-Team in der Küche des Hotels in Ulm Gerichte aus den Ländern, in denen die Betreiber gelebt haben: die Philippinen, Indonesien, Hawaii und Vietnam. So gibt es zum Beispiel philippinische vegane Frühlingsrollen, handgerollte "Chinese Five Spice"-Schokotrüffel mit dunklem Schokoladeneis oder "Rindfleisch Rendang" mit tropischen Aromen. (AZ)

