Polizei legt Statistik vor: Gewalt und Brutalität nehmen zu im Raum Ulm

Plus Die Zahl der Straftaten im Bereich der Polizeipräsidium Ulm hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Vor allem die Rohheitsdelikte erreichen einen neuen Höchststand.

Sicherheit ist relativ. Einerseits verkündete der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber jetzt bei der Pressekonferenz zur Kriminalstatistik 2022: "Die Region ist sicher." Andererseits musste er davon berichten, dass die Zahl der Straftaten in allen Bereichen angestiegen ist, teilweise deutlich. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen passierte 2020 und vor allem 2021 deutlich weniger. Im vergangenen Jahr stieg die Menge der Delikte wieder deutlich an. Gemessen an anderen Gegenden in Baden-Württemberg steht aber das Ulmer Präsidium, zu dem noch die Landkreise Biberach, Heidenheim, Göppingen und Alb-Donau gehören, allerdings noch vergleichsweise gut da. Dennoch gibt es Entwicklungen, die den Ordnungshütern Sorgen bereiten - und die haben einiges mit negativen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun.

Messerattacken sieht die Polizei als zunehmendes Problem

Da wären vor allem die sogenannten Rohheitsdelikte zu nennen, die alles umfassen, was mit Raub, Körperverletzung, Nötigung oder Bedrohung zu tun hat. Sie erreichten den höchsten Stand der vergangenen fünf Jahre. 2021 waren sie deutlich zurückgegangen, denn wegen der Pandemie konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Doch gerade wenn viele Menschen zusammenkommen und Alkohol im Spiel ist, kracht es häufiger, geraten Menschen aneinander. Immer öfter werden dann Messer gezückt, das hatte vor Kurzem auch die Ulmer Staatsanwaltschaft in ihrer Jahresbilanz als auffällige Entwicklung herausgestellt. Kripo-Chef Thomas Friedrich sieht in der zunehmenden Zahl von Messerattacken ein "unheimlich großes Problem". Immer häufiger stelle man bei Kontrollen Messer sicher. Das findet er ausgesprochen bedenklich, "denn wenn man ein Messer dabei hat, benutzt man es auch. Eine kleine Ehrverletzung - und dann wird es eingesetzt, vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist". Deshalb hält er es für richtig, wenn bei der Debatte über Waffenverbote im öffentlichen Raum auch Messer einbezogen werden. Etwa bei der Hälfte der Straftaten gegen das Leben - die im Übrigen nicht zugenommen haben - sei mittlerweile ein Messer im Spiel.

Polizei musste nach Illerkirchberg vor allen in Sachen Hasskriminalität ermitteln

Das dramatischste Beispiel war in dieser Beziehung die Attacke auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg. Ein Asylbewerber aus Eritrea hatte im Dezember vergangenen Jahres ein Mädchen getötet, ein anderes schwer verletzt. Der Fall hatte bundesweit für enormes Aufsehen gesorgt und im Internet zu teilweise extrem drastischen Debatten geführt. Die Polizei musste umfangreiche Ermittlungen in Sachen Hasskriminalität führen. Sie überprüfte Posts in sozialen Medien, E-Mails und Briefe, ob sie gegen Gesetze verstießen, weil der Inhalt etwa zu Straftaten aufrief, volksverhetzend oder beleidigend war. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Nutzerinnen und Nutzer, die teilweise sogar im Ausland saßen, identifiziert. Nach den Ermittlungen wurden 31 Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft geschickt.

Zu Hassobjekten werden auch immer häufiger Polizistinnen und Polizisten. Für Entsetzen hatte zuletzt der Fall eines Beamten gesorgt, der in der Ulmer Innenstadt von vier Personen, darunter ein strafunmündiges Kind, brutal zusammengeschlagen worden war. Der Kollege befinde sich mittlerweile auf dem Wege der Besserung, "aber das Geschehen lässt ihn nicht los", sagte Polizeipräsident Weber. Auch bei anderen Polizisten, die bereits gewalttätig attackiert wurden, hinterlasse das deutliche Spuren. Er glaubt, dass aggressives Verhalten allgemein zugenommen hat, das habe wohl mit einem gesamtgesellschaftlichen Werteverfall zu tun. Doch woher kommt der? Weber ist ratlos: "Ich weiß es nicht."

Warum werden immer mehr Kinder kriminell?

Nicht erklären kann sich die Polizei auch, warum im vergangenen Jahr mehr Kinder unter 14 Jahren als sonst in Konflikt mit dem Gesetz geraten sind. Ihr Anteil machte 2022 bei sämtlichen Verdächtigen fünf Prozent aus. Davor bewegte sich der Prozentsatz bei 3,5 bis 3,8 Prozent. Vor allem bei Körperverletzungsdelikten und noch viel mehr bei Ladendiebstählen wurden strafunmündige Kinder registriert. Ob das vergangene Jahr bereits einen Trend darstellt, kann Weber nicht sagen.

Große Sorgen machen Kripochef Weber die vielen betrügerischen Anrufe, denen vor allem ältere Menschen zum Opfer fallen. Wie viele das pro Jahr sind, lässt sich nicht mehr feststellen, denn die Registrierungsmethode hat sich geändert: Anrufe aus dem Ausland werden nicht mehr gezählt, doch dabei kommen sie überwiegend aus Callcentern, die jenseits der deutschen Grenzen liegen. Vergangenes Jahr machten die Betrüger Beute in Höhe von 1,8 Millionen Euro: "Sie setzen alles daran, die Opfer vollständig ausbluten zu lassen." Er findet das besonders bitter, denn dabei werde "eine Generation, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, teilweise um ihre Lebensleistung gebracht".