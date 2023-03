Polizeihubschrauber im Einsatz: Frau sticht in Ulm mit Messer auf Mann ein

Ein Notruf ging bei der Polizei ein, weil eine Frau nahe des Scholl-Gymnasiums auf einen Mann eingestochen haben soll. Das ist bisher bekannt.

Der Einsatz des Ulmer Polizeipräsidiums läuft noch. Auf Nachfrage heißt es: Gegen 13.15 Uhr ging bei der Ulmer Polizei ein Notruf ein. Eine Frau solle mit einem Messer einen Mann verletzt haben.

Polizeieinsatz in der Wagnerstraße in Ulm: Ermittlungen laufen

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagt, seien sofort Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Die hätten an der Ecke Wagnerstraße/Stephanstraße tatsächlich einen schwer verletzten 49-jährigen Mann angetroffen. Ihm wurden offenbar mehrere Stichwunden zugefügt. Die Frau, die den Mann verletzt haben soll, war nicht da.

Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung nach der Frau ein. Hierfür setzte sie auch einen Polizeihubschrauber und Polizeihunde ein. Die Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme der Frau gegen 14.30 Uhr. Wo die Frau festgenommen wurde, will die Polizei nicht verraten. Die Ermittlungen dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aus Sicht der Polizei nicht. Auf Nachfrage sagt eine Polizeisprecherin, dass sich die mutmaßliche Täterin und der Mann gekannt haben. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, darüber konnte die Polizei keine Angaben machen. Zum nahen Scholl-Gymasium stehe die Tat in keinerlei Verbindung. (AZ/heo)