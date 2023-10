Prozess um Tiefgaragenbrand in Ulm: Angeklagter bestreitet Mordversuch

Er soll erst zwei Autos in einer Tiefgarage angezündet und dann Benzin in eine Wohnung gegossen haben. Vor dem Landgericht verliest sein Anwalt eine Erklärung.

Im Prozess um vierfachen versuchten Mord hat der Angeklagte bestritten, dass er jemanden töten wollte. Eine entsprechende Erklärung ließ der 44-Jährige zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht Ulm am Freitag über seinen Verteidiger verlesen. Neben dem vierfachen versuchten Mord werden dem Angeklagten zudem unter anderem schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Deutsche soll Anfang April 2022 erst in einer Tiefgarage in Ulm die beiden Autos seiner heute 36 Jahre alten, getrennt von ihm lebenden Ehefrau und ihres heute 51-jährigen Partners mit Benzin übergossen und angezündet haben. Anschließend soll der alkoholisierte Angeklagte zur Wohnung der Ehefrau gegangen sein, wo auch der heute 15-jährige gemeinsame Sohn, der Partner der Ehefrau sowie dessen heute 18-jähriger Sohn gemeinsam gewohnt haben sollen.

Tiefgarage angezündet: Prozess um versuchten Mord am Landgericht Ulm

Dort soll er mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und durch das Fenster Benzin in die Wohnung gegossen haben. Anschließend soll er den 51-Jährigen mit Benzin übergossen haben. Dieser konnte ihm aber das Feuerzeug bei einem Gerangel abnehmen. Laut Anklage soll der Angeklagte "das ist euer Ende" gerufen haben. Auch soll der 51-Jährige ein langjähriger Freund von ihm gewesen sein. Am Tattag seien 1,6 Promille Alkohol im Blut beim 44-Jährigen gemessen worden. Als die Polizei eintraf, soll der Angeklagte mit einer Glasscherbe in Richtung des Oberkörpers einer Polizeibeamtin gestochen haben. Gegen seine Festnahme wehrte er sich vehement.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Es sind insgesamt sechs Verhandlungstermine anberaumt. (dpa)