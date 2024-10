Rettungseinsatz am Landgericht: Arbeiter wird in Aufzugsschacht eingeklemmt

Am Landgerichtgebäude in der Olgastraße in Ulm ist am Mittwochmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen. Wie die Feuerwehr Ulm mitteilt, seien sie kurz nach 12 Uhr zu dem Einsatz gerufen worden. Demnach war ein Aufzugstechniker während Wartungsarbeiten am Aufzugsschacht an der Gebäuderückseite tätig, als sich der Fahrkorb aus bisher unbekannten Gründen verfuhr und den Techniker unter sich einklemmte.

Um den 24-jähriger Techniker zu befreien sei der Fahrkorb zunächst gegen ein weiteres Absenken gesichert worden, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Ulm. Anschließend wurde der Zugang mithilfe eines Spreizers geschaffen und die Person befreit. Der Techniker, der nach Angaben der Feuerwehr augenscheinlich mittelschwere Verletzungen erlitten hatte, wurde an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache des Vorfalls wird von der Polizei untersucht. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm teilt mit, dass bislang von einem technischen Defekt ausgegangen wird. Ein Gutachter aber werde sich der Sache annehmen, heißt es. (AZ/krom)