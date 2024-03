Ulm/Roggenburg

13:16 Uhr

Wenn Pater Roman auf den Ulmer TV-Moderator Sven Plöger trifft

Plus Das Ulmer Gebäudetechnik-Unternehmen Gaiser lud nach Ulm ein zum Thema Klimawandel. Das führte zu einem interessanten Austausch zwischen dem Roggenburger Ordensmann und dem TV-Meteorologen.

Von Oliver Helmstädter

Was die Anreise angeht, ist Sven Plöger eindeutig im Vorteil: Die 800 Meter von seinem Wohnort in Ulm-Söflingen kommt der Moderator zu Fuß in die Blaubeurer Straße. Das tut sich der Roggenburger Pater Roman Löschinger freilich nicht an. Auch wenn den barock wirkenden Pater in seinem weißen Ordenskleid und den hageren Fernsehmann weder Optik noch Anreise einen: Dass die beiden viel gemeinsam haben, wurde bei der Veranstaltung im Gaiser-Forum schnell deutlich.

Der Mann des Prämonstratenserordens hat schnell das Herz des prominenten Ulmers erobert: "Sie haben Vorträge, die ich seit über 20 Jahren halte offenbar schon 3400 Mal gehört", sagt Plöger. Prompt kommt von Plöger die Frage, ob denn Pater Roman nicht künftig bei allen Veranstaltungen des vielleicht bekanntesten deutschen Meteorologen den Opener machen könnte. Pater Roman habe den Kern erkannt: Wer beim Thema Klimawandel dem anderen sagen will, was er zu tun habe, lande er beim "pubertären Widerstand". Das sei leider sehr menschlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen