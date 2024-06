Rückblick: Reaktionen der Ulmer auf die Errichtung der KZ-Gedenkstätte

Die Schwierigkeiten der Einrichtung der KZ-Gedenkstätte am Oberen Kuhberg sind Thema einer Forschungsarbeit - und eines Vortrags.

„Es ist scho z’viel g’schwätzet worden.“ Ein Vortrag am Dienstag, 18. Juni, widmet sich den Reaktion der Ulmer Bürgerinnen und Bürgern auf die Errichtung der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg. Carla Gorzela stellt die Ergebnisse ihrer geschichtswissenschaftlichen Abschlussarbeit vor, in der sie sich mit der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg beschäftigt hat.

Die Referentin umreißt ihr Forschungsinteresse mit folgenden Worten: Die KZ-Gedenkstätte am Oberen Kuhberg ist bis dato einer der größten Erinnerungsorte in Baden-Württemberg. Doch obwohl sie einen großen Beitrag für unser demokratisches Miteinander leistet, betrug der Weg von der Idee einer KZ-Gedenkstätte in Ulm bis zur ihrer Einweihung circa 16 Jahre. Weshalb sich die Errichtung über einen so langen Zeitraum erstreckte und wie die Ulmer Bürgerinnen und Bürger auf die Erbauung und Eröffnung der KZ-Gedenkstätte in Ulm reagierten, soll in dem Vortrag thematisiert werden. Beginn ist um 19. Uhr im Club Orange (vh Ulm). (AZ)

