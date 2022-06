"Rückkehr in die Heimat": Die JVA Ulm hat eine neue Gefängnischefin

Lokal Jennifer-Catrin Rietschler ist die Leiterin der JVA Ulm. Ihr Vorgänger schwelgt bei seiner Verabschiedung in Erinnerungen. Was auf die neue Gefängnischefin zukommt.

Was hat das alljährlich stattfindende Nabada mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ulm zu tun? Im ersten Moment würden wohl die meisten keine Verbindung sehen. Auf der einen Seite die ausgelassenen Feierlichkeiten der die Donau bevölkernden Menschenmassen jedes Jahr im Juli. Auf der anderen Seite Recht und Gesetz und Menschen im Gefängnis, die bereits mindestens eine Straftat auf dem Kerbholz haben. Das Bindeglied ist Ulrich Schiefelbein, der ehemalige Leiter der JVA Ulm.