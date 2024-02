Rund um Ulm gibt es wieder mehr Handwerksbetriebe

Die Betriebszahlen der Handwerkskammer Ulm steigen wieder. Das sind die Gewerke, die zugelegt haben.

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm hat es im Gesamtjahr 2023 erneut mehr Betriebsgründungen als -schließungen gegeben: Die Zahl der Mitgliedsbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee ist damit um 337 auf 20.460 gestiegen (plus 1,7 Prozent). Damit hat sich der positive Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt.

Die Anzahl der Handwerksbetriebe hat in allen Regionen des Kammergebiets zugelegt: Im Stadtkreis Ulm liegt der Zuwachs bei 3,4 Prozent. Nur im Kreis Heidenheim ist die Anzahl der Handwerksbetriebe mit 3,7 Prozent stärker angestiegen.

Diese Gewerke rund um Ulm haben zugelegt

Bei den zulassungsfreien Handwerken hatte 2023 im gesamten Kammergebiet insbesondere das Gebäudereiniger-Handwerk ein nennenswertes Plus von 165 Betrieben zu verzeichnen (plus 18 Prozent), gefolgt von den Kosmetikern (plus 102 Betriebe/7 Prozent) und Fotografen (plus 80 Betriebe/10 Prozent).

Eine Zunahme bei den Gewerken, die einen Meisterbrief voraussetzen, verzeichnet vor allem das Elektrotechniker-Handwerk mit einem Anstieg um 51 Betriebe (plus 4 Prozent). Auch das Friseur-Handwerk hat mit einem Plus von 29 Betrieben (plus 2 Prozent) zugelegt. Die seit einigen Jahren wieder meisterpflichtigen Gewerke Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sowie Raumausstatter erlebten im vergangenen Jahr hingegen erwartungsgemäß erneut einen Rückgang: im Raumausstatter-Handwerk um 22 Betriebe (minus 5 Prozent) und im Fliesen-, Platten- und Mosaikleger-Handwerk um 48 Betriebe (minus 7 Prozent).

Statistisch gesehen gibt es im Stadtkreis Ulm 11 Handwerksbetriebe pro 1000 Einwohner, während im Alb-Donau-Kreis 15 Betriebe auf 1000 Einwohner kommen. (AZ)