Ulm

vor 18 Min.

Schöner Wohnen in Ulm: Auf den Fischertrassen entsteht ein neues Quartier

Die Fischerterrassen in Ulm: Die exklusive Wohnanlage fällt durch ein kleines Türmchen ins Auge.

Plus Eine im Bau befindliche Wohnanlage entlang des Galgenbergwegs soll den Wohnungsmarkt nach oben hin abrunden - mit allem Luxus.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Der Rohbau steht, ein von den Bauherrn als Rotunde bezeichnetes Türmchen spielt schon seine vorgesehene Rolle: die als ein neues Wahrzeichen auf dem Ulmer Galgenberg. Der Innenbau kann bald beginnen, wie der Bauherr Christian Merath auf Nachfrage sagt. Auch hier soll alles vom Feinsten sein in einem Quartier, "welches es in Ulm in dieser Weise noch nicht gibt".

