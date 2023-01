Schwerer Unfall auf Kurt-Schumacher-Ring: Autos prallen frontal zusammen

Zwei Männer werden in den Autos eingeklemmt und müssen schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten ist es am Montagnachmittag gegen 14.12 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Ulm gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Autos, ein VW und ein Opel, frontal zusammengestoßen.

Wie ein Polizeisprecher später auf Nachfrage mitteilt, war ein 42-Jähriger mit einem VW in Richtung Wiblingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung in die Jörg-Syrlin-Straße soll der Autofahrer in einer Linkskurve trotz durchgezogener Linie einen vorausfahrenden Traktor überholt haben. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Opel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Beide Fahrzeugen prallten frontal zusammen. Der Opel wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 79-jährige Opel-Fahrer sowie der 42-Jährige im VW wurden eingeklemmt und mussten nach Angaben der Feuerwehr Ulm aus ihren Autos befreit werden. Mit jeweils schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen kamen sie in ein Krankenhaus.

Mehr als 30.000 Euro Schaden nach schwerem Unfall auf Kurt-Schumacher-Ring in Ulm

Beide Fahrzeuge wurden schwerbeschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf jeweils 15.000 Euro. Auch der Traktor, der überholt wurde, sei seitlich beschädigt worden. Hier wird der Schaden auf 3000 geschätzt.

Bis 15.42 Uhr war der Kurt-Schumacher-Ring voll gesperrt. Anschließend war die Straße einseitig befahrbar. Seit 16.17 Uhr galt die Unfallstelle als geräumt. (krom)