vor 2 Min.

Seit der Corona-Impfung braucht er den Rollator und sucht andere Betroffene

Lokal Für Klaus Breymaier und seine Ärzte ist klar, dass seine Lungenembolie Folge der Covid-Impfung war. Der 55-Jährige will keine Entschädigung. Er will ernst genommen werden.

Von Sebastian Mayr

Knapp zwei Wochen nach seiner zweiten Corona-Impfung bekam Klaus Breymaier Atemprobleme, schließlich kam er ins Krankenhaus: Lungenembolie. 48 Stunden lang schwebte er in akuter Lebensgefahr, so erzählt es der Mann heute. Für die Ärztin und den Arzt, die ihn behandelten, sei klar gewesen, dass die Impfung der wahrscheinlichste Grund für die Verstopfung im Blutgefäß war. Heute sucht der 55-Jährige den Austausch mit anderen, die unter ähnlichen Problemen leiden – und wehrt sich dagegen, in Schubladen gesteckt zu werden.

