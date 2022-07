Ulm

19:30 Uhr

Sie bringen im Zweiten Weltkrieg verlorene Kunst zurück – dieses Mal nach Ulm

Eva Leistenschneider vom Museum Ulm nimmt neun historische Münzen und eine Holzfigur von Anna Bottinelli und Dorothee Schneider von der Monuments Men and Women Foundation entgegen.

Lokal Die Monuments Men hatten im Zweiten Weltkrieg die Aufgabe, Kunst zu retten. Eine Stiftung trat ihre Nachfolge an. Nun sind Ulmer Raritäten in den USA aufgetaucht.

Von Franziska Wolfinger

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs drängt die Zeit. George Clooney in der Rolle des Frank Stokes liefert sich ein Wettrennen mit den Sowjet-Armeen. Es geht um Kunst und Gold von unschätzbarem Wert, welche von den Nazis geraubt und in einem alten Salzbergwerk verstaut wurden. Es war Aufgabe der Monuments Men - eine Truppe von Museumsdirektoren, Kuratoren, Kunsthistorikern und Architekten - Kunstschätze aus dem Krieg zu retten. Die Monuments Men and Women Foundation hat nicht nur Regisseur Clooney bei seinem Kinofilm beraten, sondern trägt auch das Erbe der historischen Monuments Men weiter - und stattete nun auch dem Museum Ulm einen Besuch ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen