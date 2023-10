Ulm

26.10.2023

So wird das Blautal-Center in Ulm in Zukunft aussehen

Das neue „Blau.-Quartier“ nimmt Form an: Ergebnisse des Gutachterverfahrens zum Umbau des Blautal-Centers in Ulm vermitteln erste Eindrücke von der zukünftigen Wohnbebauung.

Nun ist ziemlich klar, was aus dem Noch-Einkaufszentrum an der Blaubeuer-Straße in Ulm konkret entsteht: ein "Stück Stadt" mit 1000 Wohnungen.

Der Gewinner ist: die Kölner Architekten Astoc. Das Büro setzte sich gegen internationale Konkurrenz aus Landschafts- und Stadtplanern durch. Nicht nur aus Sicht von Ulms Baubürgermeister Tim von Winning war der Entwurf "sehr viel besser als die anderen".

"Es entsteht ein Stück Stadt", beschreibt Ulms OB Gunter Czisch, das, was kommt. "Auch wenn das sehr abgegriffen klingt", wie er selber sagt, zeigt ein Blick auf die anderen Entwürfe, was er meint. Denn anstatt großen, eher gleichförmigen "Kästen", wie bei anderen Entwürfen, planten die Kölner eine fast zufällig wirkende Häuseransammlung, die zudem einen "wichtigen Teil" der jüngsten Ulmer Stadtgeschichte bewahre und so dem Quartier eine neue "Identität" auf Basis alter Nutzung gebe. Das sind wichtige "Reminiszenzen", wie es Baubürgermeister Tim von Winning ausdrückte.

