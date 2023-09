Beim Aussteigen nicht auf Verkehr geachtet: 16-jähriger Radfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Ulm-Söflingen hat ein 16-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Wie die Polizei mitteilt, parkte die Frau ihren Mercedes ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Schlößlesgasse. Gegen 8 Uhr öffnete sie die Fahrertür. Dabei übersah sie den herannahenden 16-jährige Fahrradfahrer. Der konnte der sich öffnenden Autotür nicht mehr ausweichen. Mit dem Lenker stieß er gegen die Tür und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Jugendlichen an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)