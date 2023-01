Zahlt Ulm das Deutschlandticket für Beschäftigte doch?

Plus Ende 2022 hat der Gemeinderat Ulm abgelehnt, dass die Stadt das 49-Euro-Ticket für ihre Beschäftigten zahlen würde. Doch nun gibt es neue Entwicklungen.

Bei den Haushaltsberatungen hatte eine Mehrheit des Ulmer Gemeinderats abgelehnt, dass die Stadt ihren Beschäftigten ein 49-Euro-Ticket anbieten würde. Die SPD-Fraktion hat den Antrag, dieses Angebot einzuführen, nun erneuert. Denn Stuttgart geht genau diesen Schritt: Von April 2023 an sollen rund 24.000 bei der Landeshauptstadt und ihren Unternehmen Beschäftigte kostenlos Bus und Bahn fahren können. Eine neue Entwicklung gibt den Forderungen der Ulmer SPD Auftrieb.