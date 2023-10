Ulm

SWR-Quiz in Söflingen: Wie viel wissen Marlies Blume und Walter Spira?

Der Ulmer Ortsteil Söflingen tritt im Quizduell gegen das rheinland-pfälzische Bad Dürkheim an. Wie der Ratewettstreit ausgeht, ist am Freitagabend im SWR zu sehen.

Plus Bei "Stadt - Land - Quiz" treten jeweils zwei Städte gegeneinander an. In der aktuellen Folge wurde der Ulmer Stadtteil Söflingen - vertreten von Marlies Blume und Walter Spira - auf die Probe gestellt.

Wer weiß mehr? Bei der SWR-Show "Stadt - Land - Quiz" gehen in der aktuellen Folge der Ulmer Stadtteil Söflingen und das rheinland-pfälzische Bad Dürkheim gegeneinander ins Rennen. Passend zum Quizmotto "Komik" vertreten mit Kabarettistin Marlies Blume und Sänger und Kabarettist Walter Spira zwei echte Söflinger Urgesteine ihren Stadtteil.

Wird die Quizshow zur Blamage?

"Oh Gott, da kann man sich aber blamieren." Das sei ihr erster Gedanke gewesen, als sie für die Show angefragt wurde, sagt Marlies Blume, die in Wirklichkeit Heike Sauer heißt und aktuell auch eine Ausstellung im Museum für Bildende Kunst in Fahlheim zeigt. Doch sie scheute vor der Herausforderung nicht zurück. Und mit dem großartigen Walter Spira an ihrer Seite habe sie sich beim Ratespiel auch nicht blamiert, glaubt die Kabarettistin, die jedoch offen lässt, ob das zum Sieg gegen das Team aus Bad Dürkheim gereicht hat. Das wird sich diesen Freitag zeigen, wenn die Show um 21 Uhr im SWR zu sehen sein wird.

