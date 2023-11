Galerienrundgang: Das gibt es aktuell in der Region zu sehen

In der Region gibt es für Kunstfreundinnen und -freunde aktuell gleich vier verschiedene sehenswerte Ausstellungen. Ein Überblick.

Kunstfreunde kommen derzeit wieder auf ihre Kosten, denn es gibt in der Region sehenswerte Ausstellungen. Eine davon ist unter dem Titel "Raum/Sequenz/Farbe" in der Ulmer Galerie am Saumarkt zu sehen. Dort präsentieren bis zum 3. Dezember die Ulmerin Esther Hagenmaier, die Österreicherin Miriam Prantl und die Liechtensteinerin Hanna Roeckle unterschiedliche Werke, die aber gut aufeinander abgestimmt wurden.

Spannend sind die als Pigment-Print auf Aludibond gedruckten Fotografien von Esther Hagenmaier. Sie zeigt kleine Ausschnitte von steinernen Bauten, wobei sie eindrucksvoll mit Perspektive und Schatten spielt, so dass die Bilder dem Betrachter bei aller Klarheit dreidimensional erscheinen. Was minimalistisch wirkt, bekommt auch dank der von Quadrat, Rechteck oder Dreieck bewusst abweichenden Darstellungsform einen besonderen Ausdruck.

In der Ulmer Galerie sind die Werke von drei Künstlerinnen ausgestellt

Miriam Prantl, die erst über die Musik, den Tanz und ein Schauspielstudium zur Kunst gelangte, präsentiert farbige Wand- und Raumobjekte. Und Lichtinstallationen, die sie selbst programmiert hat und die ständig die Farbe wechseln. Ihr Anliegen ist es, Raum und Zeit darzustellen, womit sie eine Verbindung zwischen Kunst und Realität erzeugt.

Hanna Roeckles Wandarbeiten sind Skulpturen aus Swisscdf, also speziellen verdichteten Faserplatten, die die Künstlerin mit Lack bemalt hat. Das Wesen der geometrischen Skulpturen besteht darin, dass sich die Farben der einzelnen Flächen je nach Blickwinkel ständig verändern und eine eigentümliche Dynamik entwickeln. Die Öffnungszeiten der Galerie: Montag und Dienstag nach Vereinbarung, Mittwoch bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr.

Im Ulmer Künstlerhaus gibt es die Ausstellung "Unter der Haut"

Im Ulmer Künstlerhaus ist noch bis Sonntag, 19. November, die Ausstellung "Unter der Haut" der bekannten Ulmer Künstlerin Hannah Stütz-Mentzel zu sehen. "Jedes Werk ist eine individuelle Erfahrung", sagt sie, wobei sie diese zumeist in Serien zeigt. So zwei mit dem Ausstellungstitel, einmal mit sieben und einmal mit vier Bildern. Dazu ein Einzelstück, das ebenfalls den Titel "Unter der Haut" trägt. Farblich sind die abstrakten Gemälde mit ihren vorwiegenden Braun- und Rottönen dem Herbst gut angepasst. Sie sollen wie ihre anderen Bilder "jeden Tag weiter wirken und zu kreativen Gedanken anregen."

Diesen Gemälden gegenüber stehen die Serie "Blau". Vor allem aber die wuchtigen Rauminstallationen "Bootskörper", drei etwa zwei Meter lange, schmale aus Holz, Stahl und Pigmenten gefertigte braune Körper. Sowie "Ur-Teile mit Echo", fünf über mannshohe, parallel angeordnete Körper aus Holz, Teerpappe und Pigment. Manches wirkt in den Arbeiten stark, manches brüchig, als ob die Haut Risse bekommen hat. Hannah Stütz-Mentzel weist auf die Verletzlichkeit hin, die erst unter der Haut verborgen, später aber oft sichtbar wird. Die Galerieöffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 16 Uhr.

Im Kunstpool in Ulm kombiniert Künstlerin Schempp Fundsachen

"Wenn ich Dinge finde, sprechen sie zu mir, sie bringen etwas in mir zum Klingen", sagt die Ulmer Künstlerin Regine Schempp, die holzlastige Objekte unter dem Titel "Erinnerung der Dinge" im Kunstpool am Ehinger Tor ausstellt. Zum größten Teil sind es Fundsachen wie Schwemmhölzer oder Holzteile aus Hausrenovierungen oder von Baustellen. Die kombiniert sie dann oft mit gefundenen Rostsachen oder anderen Metallteilen wie zum Beispiel Nägeln kombiniert.

So entstehen fantasievolle, naturbelassene Objekte, die dann Titel wie "Gedankensieb" oder "Die dunkle Seite des Mondes". Manches Objekt wirkt leicht bizarr und trägt doch die Schönheit der Gestaltung in sich sowie Erinnerungen, die sich der Betrachter auf seine Weise ausmalen kann. Die Ausstellung geht bis 16. Dezember, geöffnet ist der Kunstpool Donnerstag und Freitag jeweils von 17 bis 20 und Samstag von 15 bis 18 Uhr.

Ausstellung im Ulmer Kunstpool von Regine Schempp "Erinnerung der Dinge". Foto: Stefan Kuemmritz

Die Thalfinger Galerie stellt die Bilder von Künstlerin Mühlberger aus

Viele Naturfarben und -materialien wie Marmormehl, Asche, Kaffee und Pigmente gibt es bei Gertrud Mühlberger aus Treffelhausen, die unter dem Titel "Farbe – Feuer – Wachs" in der Thalfinger Galerie Auf der Insel ausstellt. Neben abstrakten Arbeiten, die sie teilweise auch mit Acrylfarbe versehen hat, präsentiert sie eine Reihe von Enkaustik-Bildern ("Kunst für die Ewigkeit"), bei der sie Bienenwachs und Dammarharz als Grundlage genommen hat.

Malen mit Feuer und Wachs sei ihre große Leidenschaft, sagt Mühlberger. Diverse Enkaustik-Arbeiten wirken wie marmoriert und alle besitzen durch ihre weiche Wachsoberfläche einen ganz eigenen matten Glanz. Die Ausstellung, die bis zum 17. Dezember geht, zeigt auf Beschaulichkeit angelegte klare Handschrift der Künstlerin. Die Öffnungszeiten der Galerie: Donnerstag bis Sonntag 16 bis 18 Uhr.