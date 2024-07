Völlig losgelöst: So war das Konzert der Hooters im Ulmer Zelt

Sie sind zurück: Nachdem die Hooters vor neun Jahren das Ulmer Zelt zum Beben brachten, waren sie nun erneut in der Friedrichsau zu Gast. Mit fast 45 Jahren Bühnenerfahrung im Rücken rockten die Musiker aus den USA auch in diesem Jahr das Publikum, und das nicht nur mit ihren unvergessenen 80er Jahre Hits wie „All You Zombies“, „Johnny B.“ und „500 Miles“.

Noch kein altes Eisen

Es schien, als wollten sie allen zeigen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Rob Hyman, einer der Köpfe der Band und immerhin schon 74 Jahre alt, hielt hinter seinem Keyboard, wo er die meiste Zeit des Konzerts verbrachte, kaum still. Eric Bazillian, 70 Jahre alt und der zweite Bandleader, überzeugte ebenfalls mit ungebrochener Bühnenpräsenz. Man nimmt den sechs Musikern auch nach vielen Jahrzehnten die Begeisterung für die eigene Musik noch ab. Und beim Publikum sind die Hooters ohnehin nach wie vor gefragt. Die Karten für den Auftritt in der Friedrichsau waren schon nach kurzer Zeit vergriffen. Im ausverkauften Zelt war die Stimmung von Anfang an sehr gut und schraubte sich Hit für Hit weiter nach oben.

Dabei hatte die Band aus Philadelphia nicht nur die alten Hits im Programm, wobei das Neue durchaus auch nach Altbekanntem klang. Erst im vergangenen Jahr erschien das Album „Rocking and Swing“, mit dem Band zu ihren Wurzeln Anfang der 1980er zurückgekehrt war, erklärte Rob Hyman. In Songs wie „Engine 999“, „Why Won’t You Call Me Back“ und „Brother, Don’t You Walk Away“ klang die Hooters-typische Mischung aus Rock, Reggae und Ska deutlich durch.

Handydisplays erleuchten das Ulmer Zelt

Wenn aber bei den ersten Takten eines Songs der Publikumsraum erleuchtet wird von Handydisplays, ist klar, dass nun einer der großen Hits folgt. Das Konzert der Hooters – ein Erlebnis, das die Zuschauerinnen und Zuschauer festhalten wollen. Bei vielen Songs ist das Zelt textsicher, nicht nur bei „Johnny B.“ auch bei „Boys Of Summer“ lässt sich das Publikum von Eric Bazillian zu häufigen Wiederholungen des Refrains animieren.

Während es gerade bei Soloparts im Gesang teils etwas leise wurde, überzeugten die Musiker an ihren Instrumenten umso mehr. Vor allem Bazillian überzeugte durch ein wahres Wechselspiel in der Instrumentenkiste. Mal zupft er an der Gitarre, mal pustet er in die Melodica oder in eine Mundharmonika oder spielt das Saxophon. Selbst der als höchst quietschend verschrienen Blockflöte entlockt er melodische Töne. Die Hooters bestehen neben Bazillian und Lyman aus Schlagzeuger David Uosikkinen (ebenfalls Gründungsmitglied), Gitarrist John Lilley (seit 1983), Bassist Fran Smith Jr. (seit 1988) und Gitarrist Tommy Williams (seit 2010), der für eine durchdringende Performance des Beatles-Klassikers „Lucy In The Sky With Diamonds“ (von den Hooters 1987 gecovert) auch die Leadvocals übernehmen durfte.

Major Tom bringt das Zelt zum Beben

Wie produktiv die Bandleader Eric Bazillian und Rob Hyman im Laufe ihrer Karriere waren, bewiesen sie im Zugabenblock. Beide arbeiten als Songwriter und Produzenten auch für andere Künstler und schufen da Welthits, die im Ulmer Zelt für einen würdigen Konzertabschluss sorgten. „Time After Time“, im Original gesungen von Cindy Lauper, ist auch in der Hooters-Version ein mitreißender Hit. Bei Joan Osbornes „One Of Us“ überraschte Eric Bazillian mit einer in Deutsch gesungenen Strophe. Zum Grande Finale gab es – auch das hat bei den Hooters schon Tradition und passt nun perfekt zur aktuell laufende Fußball-EM – Peter Schillings „Major Tom“. Völlig losgelöst war da die Stimmung im Publikum, das in ohrenbetäubender Lautstärke einstimmte. Das Grande Finale eines großen Konzertes eben.