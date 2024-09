Theater Ulm: Mit der Uraufführung von „Madonnen“ beginnt die neue Spielzeit

Mit einer Uraufführung startet das Theater Ulm am Samstag in seine neue Spielzeit. Die junge Frankfurter Autorin Amanda Lasker-Berlin hat das Stück „Madonnen“ sogar extra für das hiesige Theaterhaus geschrieben. Sie lässt darin Frauen die Hauptrolle spielen. Lasker-Berlin erzählt vom Kampf um Selbstbestimmung, den die Frauen in verschiedenen Generationen und in verschiedenen Lebensumständen ausgefochten haben und bis heute ausfechten.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis