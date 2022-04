Theater Ulm: Operette extrem ist extrem unterhaltsam

Plus Während der Pandemie war vieles nicht möglich. Auch diese Revue ist quasi aus der Not entstanden, als Ersatz für einen gestrichenen Operettenabend. Dafür ist sie umso amüsanter.

Auf den gedruckten April-Programmen des Theaters Ulm steht noch die Uraufführung von Benjamin Künzels Operettenabend "Lippen schweigen" im Podium, der die Operette zwischen ihrer goldenen Ära und der NS-Umgestaltung ab 1933 unter die Lupe nehmen wollte. Doch Corona machte einen Strich durch die Uraufführung - und Künzel das Allerbeste aus der Situation: Aus der schnellen Umplan-Notwendigkeit wurde "Operette extrem", ein sehr amüsanter Operettenabend, der gerade das aufs Korn nimmt, was die Pandemie in der Kunst angerichtet hat.