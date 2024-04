Ulm

vor 36 Min.

Theater Ulm: Wird ein Hund der heimliche Star der nächsten Opernpremiere?

Plus Im Juni spielt das Theater Ulm das Königsdrama "Lessons in Love and Violence". Zusammen mit dem Veterinäramt prüft das Theater, ob die Königin im Stück einen Hund haben darf.

Von Franziska Wolfinger

Als die Pianistin zum Spiel ansetzt und die ersten Tasten auf ihrem Flügel drückt, spitzt der elegante Greyhound auf der Probebühne des Ulmer Theaters neugierig seine Ohren. "Nabucco ist seine Lieblingsmusik", sagt Alebs Besitzerin. Opern mag er also. Möglicherweise ergattert sich das Tier gerade eine kleine Nebenrolle in der aktuellen Ulmer Opernproduktion.

Intendant Kay Metzger will im Juni George Benjamins "Lessons in Love and Violence" auf die Bühne bringen – ein Königsdrama um Macht und Leidenschaft. Sopranistin Maria Rosendorfsky schlüpft in die Rolle der Königin Isabel, die sich im Stück in dem Ränkespiel um den Thron wiederfindet und sich außerdem mit ihrem untreuen Ehemann auseinandersetzen muss. Ihr würde Metzger in der Oper gern einen treuen Hund zur Seite stellen. Ein stoisches Tier, das allein durch sein Auftreten deutlich macht, dass die Königin in ihm einen Beschützer hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen