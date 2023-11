Ulm

Theaterwerkstatt zeigt "Biedermann und die Brandstifter" als brillantes Mahnmal

Plus Max Frischs großes Drama lässt sich auf alles übertragen, was die Freiheit bedroht. Die Inszenierung in Ulm fesselt das Publikum, als sei es Teil des Stücks.

Von Dagmar Hub

Die beste Tarnung ist die Wahrheit. Sie wirkt noch sicherer als Sentimentalität und Scherz. Aus Max Frischs Drama "Biedermann und die Brandstifter", einem der wichtigsten Werke der Nachkriegszeit, stammt diese Erkenntnis. Die Theaterwerkstatt bringt Frischs Drama mit seinen makabren Szenen jetzt sehr gelungen unter der Regie von Thomas Laengerer in Ulm auf die Bühne.

Laengerer nennt Frischs 1958 uraufgeführtes Stück "ein Mahnmal für uns alle, die Errungenschaften unseres heutigen selbstbestimmten Lebens nicht für gegeben und damit als Selbstverständlichkeit zu betrachten." Das Stück sei aktueller denn je, so Laengerer. Einst als Werk gelesen, das erklärt, wie die Menschen in die Fallstricke der Täter von Nationalsozialismus und Kommunismus gerieten, lässt sich "Biedermann und die Brandstifter" tatsächlich auf jede die Freiheit des Menschen bedrohende Entwicklung übertragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

