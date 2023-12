Tierheim Ulm muss wegen Personalnot schließen

Wegen Krankheit ist das Ulmer Tierheim stark unterbesetzt und deswegen bis auf Weiteres geschlossen. Was das für das Tierheim bedeutet.

Im Tierheim Ulm herrscht Personalnot. In einer ersten Mitteilung informierte der Verein am Mittwochvormittag auf Facebook, dass das Tierheim bis auf Weiteres geschlossen ist. Der Grund sei die "aktuelle gesundheitliche Lage der Mitarbeiter", weshalb der normale öffentliche Tierheimbetrieb nicht mehr möglich sei.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte eine Mitarbeiterin mit, dass derzeit fünf Beschäftigte krankheitsbedingt ausgefallen seien. "Wir sind in der Notbesetzung", sagte sie. Nur noch drei Personen hielten die Stellung vor Ort. So wie es scheint, machte dort Corona die Runde – wie der Verein auf Facebook informierte, gelte dort ab dem heutigen Mittwoch wieder eine Maskenpflicht.

Tierheim Ulm: Öffentlicher Betrieb wegen Krankheit geschlossen

Das Tierheim kümmert sich nun primär und die Versorgung der Tiere. Fundtiere können derzeit nur per telefonischer Vereinbarung angenommen werden, heißt es vom Tierheim Ulm. Die üblichen Abläufe wie Tiervermittlung oder Terminvereinbarungen seien nur noch eingeschränkt möglich. Auch das Weihnachtsfest am Tierheim Ulm, das am kommenden Sonntag, 10. Dezember geplant war, fällt krankheitsbedingt aus. (phils)

Info: Das Tierheim ist weiterhin unter der 0731/97923150 oder per E-Mail unter pflege@tierheim-ulm.de erreichbar.