Überfall nahe Ehinger Tor: 22-Jähriger wird niedergeschlagen und ausgeraubt

Zu den Tätern ist bislang nicht viel bekannt. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben. Wer hat etwas nahe der Martin-Luther-Kirche in Ulm gesehen?

Ein 22-Jähriger ist in Ulm in der Nähe der Haltestelle Martin-Luther-Kirche beim Ehinger Tor niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich vergangenen Mittwoch, wie die Polizei fünf Tage später, an diesem Montag mitteilte.

Gegen 1.15 Uhr meldete demnach ein Zeuge der Polizei einen Streit zwischen drei Personen. Diese befanden sich in der Nähe der Haltestelle Martin-Luther-Kirche. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll einer der Unbekannten dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der junge Mann sei daraufhin zu Boden gegangen. Die zwei unbekannten Täter flüchteten anschließelich zu Fuß in Richtung Finanzamt.

Die Beamten trafen vor Ort den 22-Jährigen an. Der wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Erst bemerkte er laut Polizei, dass ihm sein Mobiltelefon sowie mehrere Karten und der Personalausweis aus seiner Geldbörse fehlen. Bargeld hätten die Täter nicht entwendet. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte sich der 22-Jährige nicht vollständig und lückenlos an das Geschehen erinnern. Zu den Tätern konnte bislang nur angegeben werden, dass es sich um zwei männliche Personen handeln soll.

Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon: 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (AZ)