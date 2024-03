Ulm

06:15 Uhr

Ulm ist mal wieder Drehscheibe für Hilfslieferungen in die Ukraine

Plus Rund 1,7 Millionen Euro Wert haben die Fahrzeuge und Technik, die diese Woche von Ulm aus in Richtung des von Krieg geplagten Lands gestartet sind. Auch eine „Gulaschkanone“ ist dabei.

Von Thomas Heckmann

Hilfe aus Ulm für die Ukraine: Ein riesiger Muldenkipper, ein beheizbarer Trinkwassertransportlaster, ein Pritschenlaster, alle mit Allradantrieb hoch geländegängig. Dazu kommt ein Planen-Sattelzug, in dem neben Notstromaggregaten auch zwei kleine Pritschenlaster verladen sind. Diese Fahrzeuge wurden am Dienstag aus Ulm verabschiedet, es folgen diese Woche unter anderem noch eine Drehleiter und ein Bagger. Zwei Dutzend Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) sind als Fahrer unterwegs, mitsamt der Rückreise in Kleinbussen des THW sind sie rund fünf Tage unterwegs.

Ehrenamtliche Helfer fahren Lastwagen bis nach Ungarn, dort werden sie von Ukrainern übernommen. Bei der Abfahrt im Logistikzentrum des THW war mit Ivan Sokol der Direktor Katastrophenschutz der Region Charkiw gemeinsam mit THW-Präsidentin Sabine Lackner und dem Vorsitzenden der THW-Bundesvereinigung, dem Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster, vor Ort.

