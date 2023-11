Ulmer Weihnachtsmarkt ist eröffnet – und lockt mit neuer Eislaufbahn

Direkt neben dem Ulmer Münster können Besucherinnen und Besucher kostenlos Schlittschuh laufen – dieses Mal auf echtem Eis, mit mehr Platz und bis ins neue Jahr.

Am Ulmer Münsterplatz ist es am Montagvormittag eiskalt. Das kommt den Organisatoren der neuen Eislaufbahn gerade recht. Wie Jürgen Eilts, Geschäftsführer von Ulm-Messe berichtet, ist die Bahn pünktlich am Montagmorgen fertig geworden. Vier Tage lang habe sein Team an der Eisdecke gearbeitet. Eilts ist stolz: Die Fläche sei "handmade", also handgemacht, in Ulm. Er hofft nun, "dass der Wettergott gnädig ist und es nicht regnet, sondern kalt bleibt". Die 300 Quadratmeter große Eisfläche soll nämlich nicht nur über den Weihnachtsmarkt, sondern bis zum 7. Januar stehen bleiben. Damit soll die frühere Dampfeisenbahn ersetzt werden, die bei Kindern und Familien sehr beliebt war. Die neue Eisbahn ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt hat jetzt eine echte Eisfläche

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) ist am Montagvormittag gut gelaunt: "Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist für die Stadt ein Highlight." Zur neuen Eisbahn sagte er: "Wir waren anfangs skeptisch, ob es funktioniert." Man habe einen gleichwertigen Ersatz für die Dampfeisenbahn gefunden. Der OB scheint damit sehr zufrieden zu sein, denn er kündigte weiter an: "Die Eislaufbahn wird zum Standardprogramm des Marktes, da bin ich mir ziemlich sicher." Im Vergleich zur künstlichen Eisbahn, die es im vergangenen Januar für zwei Wochen auf dem Münsterplatz gab, ist die echte Eisbahn nochmals 100 Quadratmeter deutlich größer.

Pia Schultheiß vom Neu-Ulmer Eislaufverein war die erste, die auf der Eisbahn nach dem Start um 11 Uhr erste Pirouetten drehte. Ein Luxus sei die Bahn nicht, sagte sie, es sei schon etwas anderes, als am Donaubad. Mit etwas Humor hakte Jürgen Eilts ein: Die Eisbahn sei eher die Variante "zugefrorener See". Demnach sei es das Eis nicht ganz so glatt wie in einer Eissporthalle.

Die neue Eisbahn auf dem Ulmer Münsterplatz wird bis 7. Januar 2024 geöffnet sein. Foto: Philipp Scheuerl

Öffnungszeiten und Gebühren der Eisbahn auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt 2024

Die neue Eisbahn auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ist von Montag, 27. November, bis Sonntag, 7. Januar 2024, geöffnet. Von Montag bis Freitag wird sie immer eine Stunde nach Beginn des Weihnachtsmarktes, also um 11 Uhr offen sein und um 20.30 Uhr schließen. Am Samstag und am Sonntag ist die Bahn (wie der Weihnachtsmarkt) ab 10 Uhr zugänglich. Die Benutzung ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Gegen eine Gebühr von zwei Euro können Schlittschuhe ausgeliehen werden. Es ist auch erlaubt, eigene Schlittschuhe mitzubringen. Wie Citymanagerin Sandra Walter informiert, gibt es für kleine Gäste auch Lernhilfen sowie Helme und sogenannte Vierkanteislaufschuhe, die man an gewöhnliches Schuhwerk anbinden könne.

Von 24. bis 26. Dezember ist die Bahn geschlossen, und am 31. Dezember ist der Betrieb auf 18 Uhr verkürzt. Jürgen Eilts zufolge ist am 30. Dezember auf der Bahn eine Eisdisco geplant.